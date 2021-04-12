Краков, Польша, , 10:33 — REGNUM Польский кузнец Артур Высоцкий выковал реплику знаменитого серебряного меча из игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».

Полуторакилограммовый меч станет подарком для актёра Генри Кавилла от администрации польской гмины Огродзенец. Напомним, Кавилл исполнил главную роль в сериале «Ведьмак» от Netflix.

Ранее стало известно, что съёмки второго сезона «Ведьмака» завершены. Дата его премьеры на Netflix пока неизвестна.

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