Барнаул, , 10:24 — REGNUM В СГК не смогли назвать причины частичного разрушения второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле. Ситуацию прокомментировал технический директор СГК Олег Петров. По его словам, данная труба обслуживала три котла. Топливоподачу ТЭЦ-2 в Барнауле пришлось остановить. Потребители переводятся на резервные источники.

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Также из интервью с энергетиком можно сделать вывод о том, что заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и расчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет. В причинах обрушения будут разбираться, но чтобы её восстановить, денег потребуется не меньше, чем возвести новую. Поэтому дальнейшем труба эксплуатироваться не будет.

Также энергетики отрицают, что они только эксплуатировали данный объект, ничего туда не вкладывая. По словам Олега Петрова, за последние пять лет СГК вложила в ремонты ТЭЦ-2 порядка двух миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Также разрушен конвейер подачи топлива. Алтайская прокуратура начала проверку.

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