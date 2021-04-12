Москва, 12 апреля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В России будет действовать обновлённая методика оценки эффективности руководителей регионов, сообщает 12 апреля сайт правительства России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Всего в документе 38 методик, половина из которых применяется для расчёта показателей за предыдущий год, вторая половина — для установления целевых значений на будущий период.

Среди новых критериев оценки — уровень вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, а также «цифровой зрелости» госорганов.

Регионы с лучшими результатами смогут рассчитывать на дополнительные дотации из федерального центра.

В целом критерии оценки работы губернаторов содержат важнейшие индикаторы социально-экономического развития, демографии, экологического благополучия.

Уточняется, что постановление подготовлено совместно с профильными комиссиями Госсовета.