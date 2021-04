Токио, , 09:31 — REGNUM Компания Nintendo повысила цены на свои игры в России. Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».

Издание отмечает, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild теперь стоит 6299 рублей (до этого игра стоила 5249 рублей), а другие бестселлеры компании теперь продаются за 5399 рублей вместо 4499 рублей. Представители Nintendo пока никак не прокомментировали ситуацию.

При этом цены на предварительные заказы новых игр пока не изменились. В частности, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, New Pokemon Snap иMario Golf: Super Rush всё ещё можно заказать за 4499 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Microsoft назвали сроки выхода Age of Empires IV