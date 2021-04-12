Барнаул, , 09:20 — REGNUM Проверку по факту обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле начала прокуратура Алтайского края. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Уточняется, что вечером 11 апреля произошло обрушение дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2, владельцем которой является АО «Барнаульская генерация», в результате чего была повреждена система топливоподачи, что привело к перебоям тепло и водоснабжения.

Кроме того отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по переключению потребителей на мощности Барнаульской ТЭЦ-2, а также районной водогрейной котельной.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту произошедшей аварийной ситуации, в ходе которой также будет дана оценка соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы.