Магас, , 09:14 — REGNUM На предстоящую летнюю оздоровительную кампанию детей Ингушетия направит более 44 млн рублей. На эти средства планируется охватить организованным отдыхом 4,5 тыс. школьников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Им предоставят путевки в четыре стационарных летних лагеря отдыха, расположенных на территории Ингушетии, а также в пришкольные лагеря.

«В кампании примут участие учреждения летнего отдыха и оздоровления; прогнозное количество детей и подростков, которые будут охвачены летним отдыхом, — 4 451 человек», — сообщил министр труда и занятости Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

Старт первой лагерной смены будет дан 5 июня. Планируемый срок путевок составит 21 день.

Напомним, в 2020 году летняя оздоровительная кампания детей не проводилась из-за пандемии коронавируса.