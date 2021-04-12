Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Загруженность инфекционных коек в Казахстане по состоянию на 12 апреля составила 41%. Об этом 12 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

Он отметил, что загруженность коек в реанимационных отделениях достигла 27%. В «красной зоне» по темпам распространения инфекции находятся восемь регионов республики.

Мамин поручил акимам (главам) регионов принимать оперативные ограничительные меры, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, а также усилить надзор за соблюдением санитарных мер.

«По плану мы должны обеспечить прививками по два миллиона человек в апреле, а также в мае и июне», — сказал премьер-министр.