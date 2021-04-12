Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM До конца апреля 2021 года регионы Казахстана получат 1,4 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом 12 апреля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, с 1 февраля в регионы республики поставлено 611 тыс. доз вакцин. «Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тысяч доз в регионы», — сказал министр.

Он добавил, что в Казахстане открыто 916 прививочных пунктов. Кроме того, в общественных местах задействованы 233 выездные «прививочные бригады».

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что до сентября 2021 года вакцину от коронавируса в республике получат 10 млн reчеловек.

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