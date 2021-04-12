Барнаул, , 08:31 — REGNUM Ситуация с рухнувшей трубой ТЭЦ-2 в Барнауле, обломок которой повредил тракт подачи угля, действительно вызывает много вопросов, ответы на которые ни власти города, не энергетики, пока не дают. В отсутствие официальной информации ширится обсуждение данного инцидента в социальных сетях и комментариях на сайтах местных СМИ.

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«Значит в ветра труба спокойненько стояла, в тут в безветрие взяла и обрушилась? А не было там какой-то детонации угольной пыли? Почему молчат компентентные органы? Будет ли проведено расследование и поиск причин обрушения? Кто виноват? Объект то социально важный», — беспокоиться читатель ИА «Амител».

Кстати, в первых сообщениях, появившихся после крушения трубы пользователи социальных сетей писали, что слышали вибрацию и хлопок.

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Ещё один аспект случившегося обозначил другой читатель:

«Интересно — сооружение было явно аварийным, в одночасье такое не происходит. Получается, что никакого стороннего контроля за состоянием, так сказать, стратегического объекта нет? Можно довести до любого состояния, а потом развести руками — ну не шмогла я, не шмогла?».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось вечером 11 апреля. Пострадавших нет. В городе введён режим повышенной готовности.

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