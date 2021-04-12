Амстердам, , 08:31 — REGNUM Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку записей телефонных разговоров, которые, как утверждают голландские СМИ, вёл один из четырёх фигурантов дела о сбитом самолёте Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines Сергей Дубинский, занимавший в то время пост главы Службы военной разведки Донецкой Народной Республики.

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«У нас нет комментариев», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ведомства.

Также в прокуратуре добавили, что не знают, каким образом аудиозаписи попали к журналистам.

Напомним, ранее журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) сообщили, что получили доступ к аудиокассетам с разговорами по телефону, которые якобы вёл Дубинский до, во время и после крушения рейса MH17. Утверждается, что записи бесед были сделаны спецслужбами Украины. Их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая авиакатастрофу.

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Как следует из материала, Дубницкий узнал о крушении малайзийского самолёта только несколько часов спустя после катастрофы. При этом результаты расследования Объединённой следственной группы и Совета по безопасности Нидерландов о том, что лайнер был сбит именно «Буком», записями подтверждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек.

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