Барнаул, , 08:11 — REGNUM В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Телеграм-канал городской мэрии информирует о ключевых решениях властей. В частности, о том, что в столице региона принято решение ввести режим повышенной готовности.

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»На ТЭЦ-2 создан оперативный штаб для разработки плана ликвидации инцидента. В Барнаул прибыл заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров, на месте работают дежурные бригады СГК, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС г. Барнаула и полиции.

Произведено переключение части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3 — около 30% (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная). Благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13 часам.

По итогам глава города Вячеслав Франк дал поручения: проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения; организовать штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы случилось вечером 11 апреля. Пострадавших нет.

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