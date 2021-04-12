Барнаул, , 07:33 — REGNUM На большое число барнаульских аварий и обрушений, в том числе с жертвами (хотя только половина апреля прошла), обратил внимание телеграм-канал «Алтайские крайности»:

Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»

"Мы уже писали не раз про сотни аварийных домов в Барнауле, сотни километров труб с истекшим сроком эксплуатации. Построенное еще при советской власти, в 50−60-х гг., начинает массово сыпаться, а скорость обновления основных фондов в разы меньше скорости их выбытия.

В СССР каждые 20 лет в Барнауле запускалась новая ТЭЦ: 1936 год — ТЭЦ-1, 1955-й — ТЭЦ-2, 1976-й — ТЭЦ-3, и это не считая постоянного апгрейда на этих предприятиях. Сейчас ждем, когда СГК снова запустит в народ свою любимую тему, якобы пора ТЭЦ-2 консервировать, мощностей ТЭЦ-3 хватит на весь город.

Вместо того чтобы признать, что ни СГК, ни город не справляются с задачей обновления основных средств, будут засыпать народ ни к чему не обязывающими цифрами, как много лярдов тратится на реконструкцию. Ну и фестиваль очередной проведут с песнями».

Как сообщало ИА REGNUM, сезон массовых обрушений в Барнауле был открыт 5 апреля 2021 года. Тогда пришлось расселять жителей дома по 1-й Западной, 51.

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Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение. На этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Проведена эвакуация всех 23 находившихся в тот момент в квартирах людей. А всего там живут более 60 человек.

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Накануне, 11 апреля, в 16:34 местного времени по адресу Павловский тракт, 136 дерево рухнуло прямо на мужчину 1961 года рождения. Пострадавший погиб на месте.

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Вечером того же дня произошло обрушение трубы ТЭЦ-2.

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