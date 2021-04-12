Красноярск, 12 апреля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Красноярский экономический форум (КЭФ) 2021 года «Экономика и пандемия: российский взгляд» 12 апреля начал работу в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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Мероприятия форума пройдут с 12 по 16 апреля в онлайн‑ и офлайн-форматах. В них примут участие 260 экспертов из 30 стран. Планируется подписание порядка 20 соглашений.

КЭФ-2021 открыла молодёжная площадка «Поколение-2030». Она объединила более тысячи молодых людей из разных регионов России — дизайнеров, IT-специалистов, педагогов, архитекторов, управленцев, учёных и других.

Как сообщало ИА REGNUM, офлайн-мероприятия форума пройдут на площадках Сибирского федерального университета.