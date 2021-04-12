Москва, , 05:50 — REGNUM Если Россия не ответит на агрессию Украины против Донбасса, ни малейшего шанса у «Единой России» на выборах не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В противном случае, если они оборзели настолько, чтобы лезть, а они оборзели, украинцы, и они не сами борзеют. Германия и Франция отошли в сторону, это я вам говорю точно, и французская и немецкая разведка почти не оперируют на территории Украины, британская разведка стала доминирующей. Если континентальной Европе еще не безразлично, если произойдут серьезные эксцессы, этим плевать», — подчеркнул Кургинян.

Политолог также отметил, что должность руководителя Ми-6 Ричарда Мура, который курирует связи Украины и Турции, не является венцом его политической карьеры. По его словам, этот человек мыслить стратегически на перспективу. При этом, Украина проваливается как государство практически по всем фронтам, в связи с чем многие подталкивают ее к обострению войны в Донбассе.

«Очень многие подталкивают Украину устроить Серебреницу, то есть войти в Донецк и устроить резню… Если мы в ответ на это запоздало и мягко ответим, я не ставлю и ломаного гроша за выигрыш партии «Единая Россия» и совокупности властных партий на выборах, которые состоятся этой осенью… Это так устроил Байден мир», — заключил политолог.