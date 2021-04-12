Москва, 12 апреля, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем начала космической эры поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и сообщил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли. Видеообращение Рогозина распространила 12 апреля пресс-служба госкорпорации.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин отметил, что в День космонавтики, отмечая 60-летие со дня первого полёта человека в космос, космическая отрасль в России не только вспоминает прошлое, но и нацелена на будущее и стоит на пороге важнейших изменений.

В частности, глава госкорпорации пояснил, что космическую отрасль в России ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований, сначала с помощью автоматических станций, а затем экипажами космонавтов. По словам Рогозина, в космической отрасли открываются «колоссальные возможности для международного сотрудничества», глава «Роскосмоса» уточнил, что с Россией сейчас «хотят дружить и работать многие».

Рогозин выразил уверенность в том, что российская космическая отрасль способна решить все задачи, поставленные перед ней президентом и народом. Глава Роскосмоса поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и напомнил, что полёт Юрия Гагарина в космос состоялся, несмотря на колоссальные потери во время Великой Отечественной войны. Это, по мнению Рогозина, говорит о том, что далеко не всё определяется обстоятельствами, многое зависит от людей, их воли и нацеленности на достижение результатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Земли поздравили с Днём космонавтики российские космонавты, находящиеся на борту МКС.