Москва, , 05:22 — REGNUM Новые поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф за резину не по сезону могут ввести с 1 июня текущего года в России. Об этом 11 апреля сообщила «Российская газета».

Отмечается, что в сентябре 2020 года МВД разместило на портале правовых актов проект перечня неисправностей и условий, при которых водителю запрещалось эксплуатировать транспортное средство. В частности, запрещалось зимой передвигаться на летних шинах, а летом на шипованной резине, предназначенной для зимнего времени года. При этом допускалась корректировка по срокам эксплуатации резины с учётом климатических условий в отдельном регионе.

Сумма штрафа за нарушение данного правила предполагалась 500 рублей, предполагалось, что проект вступит в силу с 1 июня текущего года. Однако постановление правительства не подписано до сих пор, поэтому неизвестно, вступит ли в силу новое требование к сезонной эксплуатации шин.

Появление данного требования в перечне неисправностей было обусловлено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза, но до сих пор оно не было отражено в российских нормативных актах.

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