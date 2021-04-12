Новосибирск, , 04:31 — REGNUM В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних. Их подозревают в «разбое, совершенном группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 15-летний и 17-летний подростки совместно с неустановленным лицом, напали на продавца магазин в Центральном районе Новосибирска. Они похитили его мобильный телефон, а также мобильные телефоны, имевшееся в магазине (на общую сумму не менее 1 млн рублей), после чего скрылись.

Несовершеннолетние были задержаны. Им предъявлено обвинение. Вину они признали. Они отправлены под стражу. Сейчас следователи и полицейские устанавливают местонахождение третьего подозреваемого. Расследование дела продолжается.