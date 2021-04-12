Барнаул, , 04:09 — REGNUM В связи с обрушением части трубы ТЭЦ-2 в Барнауле на время переключения части потребителей по резервным схемам теплоснабжения (от Барнаульской ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной) может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков Восточный и ВРЗ. Об этом 12 апреля информирует пресс-служба Сибирской генерирующий компании (СГК).

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"Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — призывают энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Сразу после происшествия создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

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