Порт-о-Пренс, , 02:09 — REGNUM Семерых представителей католической церкви, в том числе двоих граждан Франции, похитили неизвестные злоумышленники на Гаити. Об этом 12 апреля сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошёл утром 11 апреля в городе Круа-де-Буке, расположенном недалеко от столицы островного государства, города Порт-о-Пренс. Представитель конференции католических епископов Лудгер Мазиле уточнил, что были похищены пятеро священников и две монахини.

Отмечается, что один из священников и одна монахиня являются гражданами Франции. Похитившие людей злоумышленники потребовали за них выкуп в размере одного миллиона долларов. Местное издание Rezo Nòdwès утверждает, что злоумышленники являются членами банды «400 Mawozo», которая держит в страхе жителей столичного региона Гаити. При этом сотрудники полиции заявили о роспуске данной преступной группировки.

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