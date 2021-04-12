Пекин, , 01:53 — REGNUM Трогательный фильм «Сестра» сохранил лидерство в кинопроекте Китая после того, как собрал более 61 млн юаней (около $9,33 млн) за девятый день проката 11 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм, ставящий в центр внимания отношения между братьями и сестрами, рассказывает историю между девочкой-подростком и ее младшим братом после того, как их родители погибли в автокатастрофе.

Американский фильм «Годзилла против Конга», в очередной раз повествующий о нашествии на континенты неведомых тварей из подводных глубин и потаенных островов, занял второе место, собрав 38,33 млн юаней.

Анимация «Король обезьян возрождается» и комедия-драма «Одиннадцатая глава» заняли третье и четвертое места в ежедневном кассовом чарте соответственно. Первый закончил день с более чем 8,12 млн юаней сборов, в то время как второй собрал 4,46 млн юаней.

Перевыпуск в прокат научно-фантастического блокбастера «Аватар» заняло пятое место с доходом около 2,61 млн юаней.