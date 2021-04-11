Москва, , 22:59 — REGNUM Футболистам московского «Локомотива», обыгравшим столичный «Спартак» в матче двадцать пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), нужно «идти дальше». Об этом, как передает RT, сообщил главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции.

«Набрали три очка, — заявил Николич. — Это была наша цель. Нужно идти дальше».

Главный тренер московского «Локомотива» добавил, что у столичного «Локомотива» уже восемь побед подряд.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в выездном матче двадцать пятого тура РПЛ. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:2.

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