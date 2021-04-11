Москва, , 22:28 — REGNUM Владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун прокомментировал поражение команды в матче против «Локомотива» (Москва). Об этом 11 апреля сообщает «Чемпионат.com».

"Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили», — отметил он.

Напомним, что «Спартак» уступил «Локомотиву» (0:2) в 25 туре чемпионата России. Железнодорожники победили красно-белых на своем поле в рамках РПЛ впервые с 30 ноября 2014 г. (1:0).

У победителей голами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов.

В турнирной таблице подопечные Доменико Тедеско занимают II место, набрав 47 очков. «Железнодорожники» — на III строчке, имея 46 баллов.