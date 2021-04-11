Рим, , 21:33 — REGNUM Футбольный клуб «Ювентус» не будет применять штрафных санкций к игроку Криштиану Роналду, который после матча чемпионата Италии с «Дженоа» бросил футболку. Об этом 11 апреля пишет Football Italia.

«Это нормально, что он хотел забить гол, потому что у него характер чемпиона… Он был расстроен. Игра закончилась, нормально, что он нервничал. Не думаю, что клуб или тренер его оштрафуют», — сообщил главный тренер команды Андреа Пирло.

«Ювентус» обыграл на своем поле «Дженоа» в 30 туре серии А — 3:1, Роналду не смог забить гол. После игры он снял и бросил футболку.

Ранее Роналду в матче за сборную Португалии бросил капитанскую повязку на поле после того, как его гол не был засчитан.