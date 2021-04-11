Париж, , 17:04 — REGNUM По предварительным данным расследования центрального управления по борьбе с преступностью в сфере информационных технологий во Франции, к недоступности образовательных платформ, на которых должно проводиться онлайн-обучение французских школьников, привели «кибератаки» из России и Китая. Об этом сообщает 11 апреля Le Figaro.

В связи с введением третьего карантина из-за эпидемии COVID-19 с 6 апреля французские школы перешли на онлайн-обучение. Многие образовательные платформы, на которых происходит обучение, в течение всей рабочей недели были недоступны для учащихся и преподавателей. После обнаружения сбоев министр образования Жан-Мишель Бланке выступил с заявлением, что помехами стали «кибератаки из-за границы». По предварительным данным, атаки, из-за которых французские школьники не могли проходить онлайн-обучение, были проведены с китайских и российских компьютеров.

По данным расследования, начатого с 6 апреля Центральным управлением по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, атаки «повторялись несколько раз» и были совершены из «России и Китая». В частности, с целью «отказа в обслуживании» платформы сети были переполнены запросами на соединение, которые блокировали доступ для школьников.

Генеральный директор Национального центра дистанционного образования (CNED) заявил, что интенсивность атак достигла уровня, по его словам, «от ста до тысячи раз выше нормального в секунду». По его словам, сохраняется вероятность, что точное происхождение атак никогда не будет известно, так как заказчик, находящийся в любой точке планеты, для атаки на CNED может воспользоваться компьютерными мощностями, расположенными в России, Китае или даже во Франции.