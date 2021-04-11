Москва, , 15:00 — REGNUM Второй этап реновации в Москве коснется около 1 млн человек, неприятности оперативно удается устранить, заверил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«На законодательном уровне нам удалось закрепить гарантии для участников программы реновации, и сейчас всё идёт своим ходом. Какие-то неприятности, конечно, случаются, но всё оперативно удается устранить и решить», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что первая волна реновации позволила освободить новые площадки на месте расселенных пятиэтажек. Во второй этап реновации в столице включено 5175 домов, в них проживают порядка 1 млн человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вторую волну реновации и дал ей характеристику: «Будет круче и больше».

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