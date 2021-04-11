Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Возможность подключения к спутниковому интернету Starlink с любой точки Земли будет достигнута после проведения ещё пяти запусков. Об этом сообщила главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл на форуме Satellite 2021.

Шотвелл рассказала, что первый этап формирования группировки Starlink будет завершён после 28 пусков ракет-носителей с пакетами спутников. В результате этих пусков на орбиту будет выведено около 1320 спутников, что является достаточным для глобального покрытия.

7 апреля компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23-м пакетом спутников Starlink. Таким образом, для завершения формирования первого этапа компании осталось провести около пяти пусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания SpaceX начала предварительный сбор заявок на подключение к системе спутникового интернета Starlink в Великобритании, Канаде и США.

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