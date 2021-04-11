Элиста, 11 апреля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 11 апреля.

Hhs.gov Вирус атакующий клетку

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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами COVID-19 стали 325 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в регионе сократился суточный прирост носителей коронавируса. В связи со снижением числа заражений принят ряд решений по смягчению коронавирусных ограничений.