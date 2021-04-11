Тегеран, 11 апреля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран в распределительной электросети на атомном объекте в городе Натанзе произошла авария. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

tasnimnews.com На заводе на Натанзе

По его словам, инцидент произошел на объекте по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошан», который расположен в городе Натанза. Авария произошла в распределительной электросети.

Камальванди подчеркнул, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Причина аварии уточняется, информация будет сообщена позже.