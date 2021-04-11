Алтайский край, 11 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за резкого потепления начались подтопления в жилых домах. Как пишет автор фотографий Стас Лоскутов — участник группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках», в селе Советский Путь Локтевского района 10 апреля вода затопила строения на улице Молодежная.

Ok.ru/barneos22 В селе Советский Путь Локтевского района Алтайского края вода затопила строения на улице Молодежная

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«Первым под стихию попал дом моей бабушки Лоскутовой Нины. Дом пережил уже три потопа, что с ним будет после этого не ясно, ремонту он уже не подлежит», — поясняет очевидец ЧП.

Станислав высказал также пожелание, чтобы на ситуацию с отсутствием помощи обратили внимание власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в период 9 — 11 апреля на реке Алей в районе села Староалейское продолжится подъем уровня воды, сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

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