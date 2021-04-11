Барнаул, 11 апреля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В связи с установившейся на Алтае плюсовой температурой паводковая обстановка в регионе продолжает ухудшаться. Помогать в борьбе с талыми водами будут 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 апреля они направлены в столицу Алтайского края.

МЧС по Алтайскому краю Паводок в Алтайском крае.

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«В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям», — пояснили спасатели.

Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 14 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где в связи с резким потеплением обострилась паводковая обстановка, уже отмечаются ледоходные явления. По данным МЧС, в целом обстановка на реках нестабильна. Так, по данным синоптиков, в период 9—11 апреля на реке Алей, в районе села Староалейское, продолжится подъем уровня воды, сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

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