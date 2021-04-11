Токио, 11 апреля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Японская компания Sony готовится открыть новое подразделение по разработке видеоигр для мобильных устройств. Об этом сообщает портал Video Games Chronicle.

Steve Maw Sony

О планах компании свидетельствуют несколько открытых вакансий. В частности, PlayStation Studios ищет руководителя подразделения по мобильным видеоиграм, который будет работать в США в офисе в Сан-Матео или Лос-Анджелесе. В описании вакансии говорится, что руководителю подразделения предстоит разработать дорожную карту по созданию мобильных видеоигр на следующие 3−5 лет.

Отмечается, что разработка видеоигр будет осуществляться с «упором на адаптацию для мобильных устройств самых популярных игровых серий PlayStation». Предполагается, что этими сериями могут стать Gran Turismo, God of War и Uncharted.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми загружаемыми видеоиграми для приставок PlayStation 5 и PlayStation 4 в 2020 году стали Call of Duty: Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Assassin's Creed Valhalla.