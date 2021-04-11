Роли, США, , 10:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Детройта» голы забили Дилан Ларкин (7-я минута), Энтони Манта (11-я), финский форвард Валттери Фильппула (37-я) и Адам Эрни (54-я). В составе «Каролины» шайбами отличились чешский нападающий Мартин Нечас (2-я), Джордан Стаал (15-я), Даги Хэмилтон (30-я) и финский форвард Себастьян Ахо (57-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Адама Эрни.

Российские форварды «Детройта» Владислав Наместников и Евгений Свечников, а также российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт», этой победой прервавший свою серию из двух поражений подряд, 14 апреля снова встретится «Каролиной», потерпевшей первое поражение после трех подряд побед.