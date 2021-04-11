Луганск, 11 апреля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 11 апреля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Под обстрелами боевиков ВСУ оказались населенные пункты: Золотое-5 и Калиново-Борщеватое, которые украинская армия атаковала из миномёта калибра 82 мм, гранатометов РПГ-7, СПГ-9 и АГС-17.

На данный момент информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия пять раз нарушила режим прекращения огня в ЛНР.

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