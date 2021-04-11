Москва, , 07:21 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» начали подготовку к запуску очередной партии спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщается в передаче «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

Запуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Старт назначен на конец апреля.

Планируется, что в результате этого запуска на околоземную орбиту будет выведено 36 спутников OneWeb. Из-за географических особенностей запуски спутников OneWeb с космодромов «Байконур» и «Куру» во Французской Гвиане проводятся пакетами по 34 аппарата.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски спутников осуществляются российскими ракетами-носителями серии «Союз». Сейчас на орбите находится 146 из планируемых 648 спутников OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов заявил, что компания планирует построить в России три наземные станции для выполнения требований российского законодательства по предоставлению услуг по передаче спутниковых данных.

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