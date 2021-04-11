Пекин, , 06:07 — REGNUM Очередной раунд переговоров по ситуации ц приграничном горном районе Ладакх провели военнослужащие Китая и Индии. Об этом 11 апреля сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице Министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.

Переговоры состоялись в пограничном пункте в районе Молдо-Чушул. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес, а в дальнейшем продолжат поддерживать связь по военным и дипломатическим каналам.

Китай выразил надежду на то, что Индия будет соблюдать договорённости и соглашения, достигнутые в ходе переговоров и приграничной территории. Также Китай призвал индийскую сторону «беречь положительную тенденцию разрядки и охлаждения в приграничных районах» и идти навстречу в вопросах поддержания мира и спокойствия в горной области Ладакх.

Напомним, столкновение армий Индии и Китая в горной области Ладакх произошло в мае 2020 года. В нём приняли участие около 250 военнослужащих. Отвод войск из приграничных районов начался лишь в феврале текущего года, после серии переговоров на военном и дипломатическом уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай и Индия готовятся к 11-му раунду переговоров касательно спорных приграничных территории в районе ладакх.

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