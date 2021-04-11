Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Уверенность в победе кандидата в президенты США от республиканцев выразил экс-глава государства Дональд Трамп. Об этом 11 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст выступления политика на встрече со сторонниками в штате Флорида.

Трамп заявил, что в 2022 году республиканцы вновь станут большинством в Палате представителей Конгресса США и вернут Сенат, а в 2024 году победу в президентских выборах одержит кандидат от республиканцев. Также экс-президент заверил, что поддержит республиканцев, которые будут баллотироваться в Конгресс.

Информацию о том, будет ли он сам претендовать на пост главы государства, Трамп не сообщил. В марте экс-президент США отметил, что примет решение о своём возможном участии в президентской гонке после подведения итогов промежуточных выборов, которые состоятся в 2022 году.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что бывший помощник Трампа Эндрю Джулиани планирует принять участие в выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году.

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