Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной. Об этом говорится в распространенном Госдепом сообщении официального представителя ведомства Неда Прайса.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций», — отметил он.

По его словам, стороны подчеркнули необходимость того, чтобы «Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторики». О каких именно провокациях идет речь, не уточняется.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в Брюсселе встречу с партнерами по НАТО из-за якобы возросшей военной активности России.

Также в Брюсселе будет глава минобороны США Ллойд Остин, который прибудет для переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.