Рим, , 22:38 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Пармой» в матче 30 тура итальянской Серии А. Встреча в Парме завершилась — 3:1 в пользу гостей. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победу «Милану» принесли забитые мячи Анте Ребича, Франка Кессье и Рафаэля Леао. На 60 мин. россонери остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Златан Ибрагимович.

«Парма» ответила голом Риккардо Гальоло.

«Милан» (63 очка) занимает II место в турнирной таблице,"Парма» (20 очков) — на 19 месте.