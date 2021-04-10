Архангельск, 10 апреля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В одном из частных домов Архангельска произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

29.mchs.gov.ru Тушение пожара

«После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 73-летней женщины и ее 64-летнего сожителя. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения», — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Устьянском районе Архангельской области при пожарепогибла супружеская пара.