Архангельск, , 13:11 — REGNUM В селе Бестужево Устьянского района Архангельской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир деревянного дома. Погибшими оказались супруги-пенсионеры. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка. Одна из рассматриваемых версий возгорания — неосторожное обращение с огнем погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Вологодской области в результате пожара в шестиквартирном деревянном доме погибли четыре человека.