Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 20:49 — REGNUM На Ямале несколько семей из района Коротчаево в Новом Уренгое переселили из аварийных домов в новостройки, написал глава города Андрей Воронов в своем телеграм-канале.

«Сегодня (10 апреля) радостное и долгожданное событие для жителей района Коротчаево. Вручили ключи первым новоселам многоквартирного жилого дома по ул. Нефтяников, 16. Как и говорил, расселение людей начали с аварийного поселка Мостоотряд-93», — написал Воронов.

По его словам, общая площадь дома составляет более 11 тыс. кв. м. 144 квартиры идут под переселение из ветхих и аварийных домов. Глава города пообещал, что еще два дома на 140 квартир будут сданы до конца 2021 года.

Воронов отметил, что ликвидация аварийного жилого фонда и переезд людей в новое жильё — одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что программа ликвидации аварийного жилья является приоритетной для министерства. По его словам, до 2024 года необходимо расселить более 500 тыс. человек. Всего на мероприятия в рамках госпрограммы предусмотрено 464 млрд рублей, в том числе 406 млрд рублей — средства федерального бюджета.