Москва, , 16:20 — REGNUM Программа ликвидации аварийного жилья является приоритетной для министерства, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

Он отметил, что выполнение программы, которая «является приоритетной для министерства», идёт с превышением показателей. Файзуллин рассказал, что в 2021 году предстоит расселить 130 тыс. семей.

По его словам, до 2024 года необходимо расселить 900 тыс. человек. Всего на мероприятия в рамках госпрограммы предусмотрено 464 млрд рублей, в том числе 406 млрд рублей — средства федерального бюджета.