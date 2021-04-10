Элиста, 10 апреля, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия принято решение возобновить работу детских садов. Дошкольные учреждения примут ребят в очном режиме с учётом соблюдения всех санитарных норм, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 10 апреля.

Загороднюк Дмитрий ИА Красная Весна Двор детского сада

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"Пандемия в нашей республике постепенно отступает. Мы можем открыть детские сады благодаря также эффективной работе всех служб и ведомств, которые провели качественную подготовку к возобновлению работы дошкольных учреждений», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Наряду с детскими садами возобновят работу организации дополнительного образования и частные образовательных учреждения.

Напомним, в регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений.