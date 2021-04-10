Лондон, , 20:32 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» у себя дома одержал волевую победу над «Астон Виллой» в 31 туре чемпионата Англии (АПЛ). Встреча на «Энфилде» завершилась — 2:1. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра началась с минуты молчания в память о супруге королевы Великобритании Елизаветы II — принце Филипе. Футболисты играли с траурными повязками.

На мяч Олли Уоткинса «Ливерпуль» ответил голами Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Лидса» 19 апреля, «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» 21 апреля.