Киев, , 19:02 — REGNUM Сразу несколько украинских городов якобы будут «критически важными» для Российской Федерации в случае военного конфликта с Украиной. Об этом генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос рассказал «24 Каналу».

По его словам, стратегически важными для России могут оказаться Харьков, Мелитополь, Запорожье, Одесса, Николаев и Мариуполь, так как в данных городах находится вся необходимая для военных вертолетов и самолетов инфраструктура.

Кривонос добавил, что ситуацию внутри Украины «они будут пытаться расшатать».

По другому сценарию, считает генерал вооруженных сил Украины, для «нанесения удара» по оголённым участкам фронта (в Харьковской, Черниговской и Сумской областях) российская сторона якобы может «отвлечь все силы» Украины в Донбассе.

«Надо быть готовыми (ВСУ — прим. ИА REGNUM) к любым действиям и не паниковать», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что угрозу безопасности России создает возобновление полноформатных боевых действий на Украине.

Читайте также: В Кремле опасаются возобновления гражданской войны на Украине