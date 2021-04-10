Вашингтон, 10 апреля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Глобальные поставки традиционных персональных компьютеров в первом квартале 2021 года выросли на 55,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

kirainet За компьютером

В отчёте IDC учитываются настольные персональные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. По оценкам экспертов, за первые три месяца в мире было поставлено 84 млн компьютеров этого типа.

В сравнении с последним кварталом 2020 года поставки упали на 8%. Однако в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 55,2%.

Лидером по поставкам традиционных персональных компьютеров в первом квартале года стала китайская компания Lenovo, отгрузившая 20,4 млн устройств (24,3% доли рынка). В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли американские производители HP (22,9% доли рынка), Dell (15,4%), Apple (8%) и тайваньская компания Acer (7%).

«Неудовлетворённый в прошлом году спрос был перенесён на первый квартал. Также росту способствует дополнительный спрос, вызванный пандемией. Однако на рынке наблюдаются проблемы, включая нехватку компонентов и сбои в логистике, что приводит к увеличению средних цен», — отметил эксперт IDC Джитеш Убрани.