Киев, 10 апреля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников относит себя к той категории украинских граждан, которые, по его убеждению, «готовы защищать свою землю» в случае нападения на страну. Об этом политик рассказал в интервью BBC News Украина, опубликованном 10 апреля.

Иван Айвазовский. Отара овец (Стадо баранов). 1857

Соответствующее заявление Резников сделал, комментируя высказывание главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, ранее заявившего о готовности в случае нападения на Украину лично стрелять по врагам. Под врагом при этом подразумевается Россия.

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Министр также сообщил, что до пятисот тысяч украинских граждан «прошли через фронт».

«Через фронт у нас прошло, если не ошибаюсь, до 500 тысяч украинцев. Это потенциал резервистской армии, которая была на фронте, а плюс добавим сюда их родственников, и вот уже мы понимаем мультипликатор, который говорит о том, что люди точно знают, как держать оружие в руках и воевать» , — отметил он.

По словам Алексея Резникова, в российской армии состоят порядка миллиона человек. Он также добавил, что украинское население насчитывает до сорока миллионов человек, каждый из которых, по его убеждению, «готов защищать свою землю».

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«А наше население — до 40 миллионов, и мы, извините за пафос, но произошли от казацкого рода. Это правда, это в генетике у нас. Украинцы в мирное время — крестьяне, в немирное — воины… Поэтому я убежден, что каждый готов защищать свою землю, и я тоже отношусь к этой категории» , — заявил он.

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