Украинский министр: «защищать» Украину готовы до 40 миллионов граждан
Киев, 10 апреля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников относит себя к той категории украинских граждан, которые, по его убеждению, «готовы защищать свою землю» в случае нападения на страну. Об этом политик рассказал в интервью BBC News Украина, опубликованном 10 апреля.
Соответствующее заявление Резников сделал, комментируя высказывание главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, ранее заявившего о готовности в случае нападения на Украину лично стрелять по врагам. Под врагом при этом подразумевается Россия.
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Министр также сообщил, что до пятисот тысяч украинских граждан «прошли через фронт».
По словам Алексея Резникова, в российской армии состоят порядка миллиона человек. Он также добавил, что украинское население насчитывает до сорока миллионов человек, каждый из которых, по его убеждению, «готов защищать свою землю».
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