Киев, , 11:26 — REGNUM На Украине будет проведена всеобщая мобилизация в случае «нападения» России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

Он отметил, что подобный сценарий развития событий не хочется даже представлять.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — рассказал Зеленский.

Напомним, в 2014 году после госпереворота Киев начал гражданскую войну в Донбассе. Официальная версия событий от украинских властей гласит, якобы на Украину внезапно «напала» Россия, однако никаких доказательств за шесть лет войны предоставлено не было. С тех пор Россия, в зависимости от украинской политической конъюнктуры, то «напала», то «вот-вот нападёт» на Украину. В действительности РФ — одна из стран, участвующих в урегулировании донбасского кризиса. Она не является стороной данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, по каким причинам Украина не может выйти из Минских соглашений.

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