Киев, 25 декабря 2020, 11:26 — REGNUM На Украине будет проведена всеобщая мобилизация в случае «нападения» России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Он отметил, что подобный сценарий развития событий не хочется даже представлять.
Напомним, в 2014 году после госпереворота Киев начал гражданскую войну в Донбассе. Официальная версия событий от украинских властей гласит, якобы на Украину внезапно «напала» Россия, однако никаких доказательств за шесть лет войны предоставлено не было. С тех пор Россия, в зависимости от украинской политической конъюнктуры, то «напала», то «вот-вот нападёт» на Украину. В действительности РФ — одна из стран, участвующих в урегулировании донбасского кризиса. Она не является стороной данного конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, по каким причинам Украина не может выйти из Минских соглашений.
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