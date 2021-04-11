Москва, 11 апреля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Неразбериха в госуправлении не может остаться локальным непорядком, не сказываясь на всех аспектах жизни страны. О том, как неуемная и зачастую неуместная «оптимизация» России оборачивается большими бедами, рассказывает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Беда, о которой пойдет речь, стала настолько привычной, что кажется иногда и не бедой вовсе, а так, печальным фоном нашей действительности. Снова школа в периферийных поселках была признана ненужной, закрыта, а детям и их родителям было предложено как-нибудь приспособиться. Желательно так, чтобы не беспокоить начальство, у которого еще столько недооптимизированных объектов на очереди. Дети повели себя не самым привычным (хотя и набирающим популярность) способом.

Встав на колени, юные жители поселков Привольный и Вишнёвка образовали слово «школа». Новость прогремела, и «выходка» детей чуть не получила печального продолжения для них и их родителей. Правоохранители решили поинтересоваться, кто там такой умный, что из-за какой-то школы возмущает спокойствие? Но стоило бы задуматься о другом — не позор ли такая ситуация для страны, которая так любит официально хвастать своими «возможностями» и «ресурсами»? Читайте статью Платона Беседина «Катастрофа в образовании и в госуправлении: кто поставил детей на колени».