Вашингтон, 11 апреля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Противостояние между сторонниками различных политических лагерей в США приобретает черты настоящей религиозной войны. Почему так происходит и какую «религию» несут в мир нынешние ситуационные победители в американском противостоянии, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Казалось бы, в американском случае речь идет всего лишь о политических предпочтениях граждан США, кому-то больше нравятся либералы-демократы, а кому-то консерваторы-республиканцы. А весь сыр-бор, который наблюдается и усиливается год от года, имеет чисто экономическую, как утверждают некоторые эксперты, природу. Но многие факты явно противоречат такому упрощенному объяснению.

Например, нелюбовь представителей либерального лагеря к христианству и такая же иррациональная приверженность идеям «защиты» (в действительности — превознесения) сторонников нетрадиционной половой ориентации. Откуда еще взяться такой фанатичной уверенности в своей правоте, как не из источника, близкого по своей природе к религиозности определенного толка? Читайте статью Александра Халдея «Линии раскола государственности США».